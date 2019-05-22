Свет даже ночью: опубликована виртуальная экскурсия по камере Мамаева в "Бутырке"

Экс-футболист сборной России Павел Мамаев продолжает отбывать наказание за хулиганство и разбой, которые он устроил в октябре минувшего года вместе со своим другом Александром Кокориным и друзьями.

Футболисты избили чиновника Минпромторга РФ Дениса Пака и водителя ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. 8 мая спортсменам и другим фигурантам скандального дела вынесли обвинительные приговоры. В частности, Мамаева приговорили к 1 году и 5 месяцам колонии общего режима, а Кокорину дали полтора года тюрьмы.

Новости Появилось видео с реакцией Мамаева на приговор суда

На данный момент оба футболиста содержатся под стражей в Бутырской тюрьме. Издание "Лайф" предложило пользователям сети совершить виртуальную экскурсию по камере, в которой сидит Мамаев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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