Свет даже ночью: опубликована виртуальная экскурсия по камере Мамаева в "Бутырке"

Экс-футболист сборной России Павел Мамаев продолжает отбывать наказание за хулиганство и разбой, которые он устроил в октябре минувшего года вместе со своим другом Александром Кокориным и друзьями.
Футболисты избили чиновника Минпромторга РФ Дениса Пака и водителя ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. 8 мая спортсменам и другим фигурантам скандального дела вынесли обвинительные приговоры. В частности, Мамаева приговорили к 1 году и 5 месяцам колонии общего режима, а Кокорину дали полтора года тюрьмы.
На данный момент оба футболиста содержатся под стражей в Бутырской тюрьме. Издание "Лайф" предложило пользователям сети совершить виртуальную экскурсию по камере, в которой сидит Мамаев.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Александра Кокорина и Павла Мамаева признали виновными в избиении чиновника Минпромторга РФ и водителя журналистки "Первого канала".
8 октября прошлого года Кокорин и Мамаев в компании друзей напали на чиновника в кофейне. Кокорин ударил Дениса Пака стулом по голове, из-за чего тот получил сотрясение мозга.
Футболисты обвинялись по статьям УК РФ "побои" и "хулиганство". Им грозило до 7 лет лишения свободы.
11 октября Тверской суд Москвы вынес решение арестовать Кокорина и Мамаева. Позже бывший "зэк" рассказал, что ждет знаменитых спортсменов в тюрьме.
Кроме того, спустя некоторое время появились новые подробности драки.
6 февраля, во время объявления приговора по делу Александра Кокорина и его брата Кирилла, разрыдалась мать спортсмена.
Сразу после приговора жена Александра Кокорина закатила истерику в зале суда.
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