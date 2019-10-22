Сварился заживо: российский футболист был зверски убит в отделении полиции

В Калининграде (Россия) после задержания полицией трагически погиб 36-летний футболист Иван Вшивков, игравший за любительский клуб "Прогресс" (Черняховск).

Иван Вшивков rudnikov.com

Спортсмен был задержан правоохранительными органами в пьяном виде за мелкое хулиганство. Как заявляют полицейские, в отделении игрок "Прогресса" вел себя неадекватно, дебоширил и сломал камеру видеонаблюдения, после чего сорвал радиатор отопления и обварился кипятком. Задержанный скончался в больнице от термических ожогов.

Мать погибшего уточнила региональному порталу "НК", что у спортсмена было обожжено 70 процентов тела.

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"Врачи нам сказали, что это стопроцентный криминал, потому что такие ожоги можно получить, если кипятком поливать дольше пяти минут. Тело было настолько обожжено, что местами превратилось в лоскуты! Все туловище, все лицо… А другой врач сказал: "Полученные травмы были несовместимы с жизнью. Но даже с такими ожогами люди обычно живут дольше. Что-то здесь не то", - заявила женщина, которая уже обратилась в прокуратуру.

У футболиста остались жена и двое детей девяти и четырех лет.

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