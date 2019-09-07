"Существенные ошибки": Шевченко прокомментировал победу Украины, вспомнив обмен пленными с Россией

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко остался доволен результатом игры с Литвой, но отметил ошибки, которые допускала команда.

Андрей Шевченко

"Прежде всего хочется поблагодарить болельщиков, которые в таком количестве приехали сегодня в Литву. Второе, что хотелось бы сказать, также очень важно - игра игрой, но мы с ребятами очень рады сегодняшнему обмену наших военнопленных. Поверьте, мы немало за этим следили и очень рады, что наши парни теперь на свободе", - заявил Андрей Николаевич на пресс-конференции.

Наставник остался недоволен огрехами в обороне.

"Нет смысла говорить сейчас, достигли ли мы топ-уровня или нет. Такой матч - не показатель, и при всех раскладах у нас тоже были ошибки в обороне, довольно существенные, которые надо убирать. Хорошо, что мы добыли уверенную победу, но нам еще есть над чем работать, чтобы двигаться дальше", - отметил тренер.

Шевченко не советовал бы досрочно радоваться попаданию в финальную часть Евро-2020.

"Я аккуратно отношусь ко всем разговорам о попадании на Евро и нашей игре там, если мы туда попадем. Нас в отборе еще ждут три игры, три очень непростые игры, в которых еще предстоит решать свои задачи и набирать очки. Когда же отбор закончится, тогда и будем смотреть, к чему мы готовы и что мы можем достичь. Пока же даже некрасиво, как по мне, обсуждать вопрос "что мы будем делать на Евро?", - подытожил Шевченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч 5-го тура квалификации Евро-2020 Литва - Украина завершился со счетом 0:3. В этой игре голами отметились Александр Зинченко, Марлос и Руслан Малиновский.

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