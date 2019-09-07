Главная Новости
8 сентября • обновлено в 11:00
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

"Существенные ошибки": Шевченко прокомментировал победу Украины, вспомнив обмен пленными с Россией

8.9т Читать материал на украинском

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко остался доволен результатом игры с Литвой, но отметил ошибки, которые допускала команда.

Андрей Шевченко

Андрей Шевченко

"Прежде всего хочется поблагодарить болельщиков, которые в таком количестве приехали сегодня в Литву. Второе, что хотелось бы сказать, также очень важно - игра игрой, но мы с ребятами очень рады сегодняшнему обмену наших военнопленных. Поверьте, мы немало за этим следили и очень рады, что наши парни теперь на свободе", - заявил Андрей Николаевич на пресс-конференции.

Наставник остался недоволен огрехами в обороне.

"Нет смысла говорить сейчас, достигли ли мы топ-уровня или нет. Такой матч - не показатель, и при всех раскладах у нас тоже были ошибки в обороне, довольно существенные, которые надо убирать. Хорошо, что мы добыли уверенную победу, но нам еще есть над чем работать, чтобы двигаться дальше", - отметил тренер.

Шевченко не советовал бы досрочно радоваться попаданию в финальную часть Евро-2020.

"Я аккуратно отношусь ко всем разговорам о попадании на Евро и нашей игре там, если мы туда попадем. Нас в отборе еще ждут три игры, три очень непростые игры, в которых еще предстоит решать свои задачи и набирать очки. Когда же отбор закончится, тогда и будем смотреть, к чему мы готовы и что мы можем достичь. Пока же даже некрасиво, как по мне, обсуждать вопрос "что мы будем делать на Евро?", - подытожил Шевченко.

Новости
Стадион в Литве фантастически исполнил гимн Украины перед матчем отбора Евро-2020

Как сообщал OBOZREVATEL, матч 5-го тура квалификации Евро-2020 Литва - Украина завершился со счетом 0:3. В этой игре голами отметились Александр Зинченко, Марлос и Руслан Малиновский.

У нас в Telegram ты узнаешь первым, когда Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира!

Читайте все новости по теме "Евро-2020" на OBOZREVATEL.

Тема
Евро-2020
Персона
Андрей Шевченко
Тег
сборная Украины по футболу
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
23
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel