Суркис жестко раскритиковал судейство в УПЛ: спортивные итоги 15 декабря

Легендарного Владимира Кличко включили в Международный зал боксерской славы, а президент "Динамо" Игорь Суркис резко высказался о судействе в УПЛ.

Кроме того, вратарь сборной Украины Андрей Лунин побил рекорд в мадридском "Реале".

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 15 декабря. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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