Суркис ждет Луческу в "Динамо", – Цыганык

Решение о будущем Мирчи Луческу в киевском "Динамо" будет принято после встречи румынского специалиста с президентом "бело-синих" Игорем Суркисом.

Об этом сообщил ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганык. По его словам, Луческу действительно подавлен из-за реакции ультрас киевлян на его приход, однако официально в отставку не подавал.

"Я говорил с Луческу сегодня. Он был подавлен той реакцией со стороны болельщиков и других клубов. Он не ожидал такого давления в последние дни. И он подтвердил, что разговаривал с румынскими журналистами и сказал им то, что сказал. Я поговорил с Игорем Суркисом, который никаких официальных заявлений делать не готов. Он намерен поговорить с Луческу и заверить его в том, что он ждет его в "Динамо". Ситуация сложная, нужно ждать решения двух людей", – цитирует Цыганыка Sport.ua.

Как сообщал OBOZREVATEL, румынские СМИ опубликовали заявление за подписью Луческу, в котором тот отказался от работы в "Динамо", куда был назначен главным тренером 23 июля.