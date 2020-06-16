Суркис заявил о переводе 500 тыс. на борьбу с коронавирусом в Первой лиге

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис объявил о том, что столичный клуб перечислит полмиллиона гривен в качестве помощи командам Первой лиги для борьбы с коронвирусом.

Эти средства будут направлены на тестирование футболистов на COVID-19.

"Я обещал финансово помочь тем клубам Первой лиги, у которых нет средств на тестирование команды на COVID-19. Такой безвозвратный целевой благотворительный взнос от "Динамо" в сумме 500 тысяч гривен сегодня будет перечислен в адрес Профессиональной футбольной лиги. Дай Бог, чтобы все были здоровы и поскорее вернулись в привычный ритм футбольной жизни..." – цитирует Суркиса пресс-служба "Динамо".

Напомним, участники Первой лиги приняли решение доиграть текущий сезон, который был прерван из-за карантина. Рестарт намечен на 24 июня.

Как сообщал OBOZREVATEL, зараженный коронавирусом игрок "Динамо" Владислав Дубинчак объяснил прогулку по центру Львова без маски.