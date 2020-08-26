Суркис высказался о вызове игроков "Динамо" в сборную Украины, вспомнив конфликт с УАФ

Киевское "Динамо" готово отпускать своих игроков в сборные Украины в необходимые для тренеров национальных команд сроки.

Об этом заявил президент "бело-синих" Игорь Суркис, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. При этом он подчеркнул, что конфликт с национальной ассоциацией (УАФ, бывшая ФФУ) никак не влияет на отношение к сборным.

"Я бы хотел, чтобы условия были для всех одинаковыми. Если наши легионеры из Бельгии Яремчук, Безус или тот же Малиновский, который играет в Италии, Ярмоленко, приезжают 30-го или 31-го числа, я считаю, что и наши игроки должны приехать в сборную в это же время. Но если надо раньше для позитивного результата сборной, думаю, мы найдем общий язык с Луческу и Шевченко. Никогда не отказывали нашей национальной командой, какие бы у нас не были отношения с УАФ", – приводит слова Суркиса "Динамомания".

Напомним, национальная сборная Украины 3-го и 6-го сентября проведет стартовые матчи нового розыгрыша Лиги наций. Соперниками "желто-синих" в первой игре станет Швейцария, а через два дня команду Андрея Шевченко ждет визит в Испанию.

Как сообщал OBOZREVATEL, помощник главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко Александр Шовковский принял решение уйти в политику.

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