Суркис высказался о создании ВСК по делу УАФ

Почетный член Европейского футбольного союза (УЕФА) Григорий Суркис назвал мифом свою причастность к созданию в Верховной Раде Временной следственной комиссии по расследованию нарушений законодательства руководством Украинской ассоциации футбола (УАФ, бывшая ФФУ).

"Хочу развеять сразу несколько мифов, которые гуляют коридорами парламента. Они касаются меня лично в контексте создания Верховной Радой специальной ВСК, которая расследует махинации с деньгами госбюджета, направленных в 2017-2018 годах на строительство футбольных полей. "Павелко-гейт" возник вовсе не по итогам рассмотрения полицией заявления Суркиса. Его не существует в природе. Зато довольно весомо и вполне зримо дамокловым мечом над репутацией руководства УАФ давно повисли более десятка журналистских расследований независимых украинских и зарубежных СМИ", – цитирует Суркиса РБК.

Он добавил, что не существует никакой конкуренции между ним и главой УАФ Андреем Павелко.

"Ее не может быть по определению. У нас разная жизненная философия, шкала ценностей и приоритетов. Разные задачи применительно к футболу. Я, к примеру, в течение многих лет аккумулировал и активно вкладывал в его развитие колоссальные интеллектуальные и материальные ресурсы. Павелко же наоборот – за четыре года своего президентства опустошил не им наполненную казну, да еще и нанес сокрушительный удар по имиджу и репутации национальной федерации, которые тоже создавались не его руками", – сказал почетный член УЕФА.

По мнению Суркиса, нынешний президент национальной ассоциации видит в нем своего главного врага.

"Таким образом закомплексованный президент УАФ подымает свою самооценку. Таким способом он возвышается над своим окружением. Мол, смотрите, я противостою не кому-нибудь, а самому Суркису! Очевидно, ему не хватает героики в повседневной рутинной работе. Поэтому он так громко и пиариться на фоне моей фамилии, карикатурно махая деревянной саблей", – резюмировал Григорий Суркис.

Как сообщал OBOZREVATEL, УАФ обратилась в Минздрав по поводу возвращения фанатов на трибуны.