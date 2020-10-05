Суркис высказался о противостоянии с ультрас "Динамо" из-за Луческу

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис спокойно относится к возможным акциям протестов ультрас против главного тренера команды Мирчи Луческу.

Об этом он заявил в эфире программы "Профутбол Digital". При этом босс "бело-синих" подчеркнул, что болельщики должны поддерживать футболистов вне зависимости от фигуры наставника.

"Я не политик и не боюсь никаких акций. Если болельщик настоящий, он должен принять то, что произошло. Луческу за короткий период изменил команду на 100% и вывел ее в Лигу чемпионов. Настоящий болельщик будет поддерживать свою команду и желать ей только успеха и удачи. А те, кто хотят проводить акции – для этого есть Майдан", – цитирует Суркиса пресс-служба "Динамо".

Напомним, активные фанаты киевской команды выступили против прихода Мирчи Луческу, вспомнив ему скандальные высказывания во время работы в донецком "Шахтере".

Как сообщал OBOZREVATEL, Мирча Луческу признался, что не обращает внимания на реакцию ультрас "Динамо" из-за его прихода в команду.