Суркис все просчитал, – Семин о приходе Луческу в "Динамо"

Александр Чеканов Футбол 18:16, 3.08.2020

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Юрий Семин поддержал решение президента клуба Игоря Суркис пригласить Мирчу Луческу в качестве нового наставника.

По мнению российского специалиста, румынский тренер поможет киевлянам не только добиться высоких результатов, но и стать финансово успешными.

"Я верю в это решение. Оно себя еще оправдает и принесет Киеву успехи. Луческу умеет работать с молодыми игроками. А у "Динамо" есть большая группа футболистов, которые выигрывали юношеский чемпионат мира. И сейчас им надо постепенно уже переходить во взрослый футбол. Луческу им в этом точно поможет. Кого-то "Динамо" сможет продать, заработать деньги. Вспомните, как Мирча здорово работал в "Шахтере" с молодыми бразильцами, которых потом покупали за очень серьезные деньги. Клуб получал за них по 40 миллионов. Так что Суркис все просчитал, он смотрит в будущее", – цитирует Семина "Спорт-Экспресс".

Как сообщал OBOZREVATEL. Игорь Суркис назвал хлюпиком Юрия Семина. Российский тренер при этом спокойно отреагировал на слова президента "Динамо".

Комментировать
Спорт Футбол

Смотрите также

Тернополь не хочет соблюдать ограничения "красной" зоны: мэр выступил с заявлением

Почему из "республик" бегут "наваросы"?

Во Львове простились с легендарным комбатом УДА Андреем "Червнем" Гергертом

В ОПУ сказали, чем Зеленский отличается от остальных президентов

Минские танцы с волками