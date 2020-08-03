Суркис все просчитал, – Семин о приходе Луческу в "Динамо"

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Юрий Семин поддержал решение президента клуба Игоря Суркис пригласить Мирчу Луческу в качестве нового наставника.

По мнению российского специалиста, румынский тренер поможет киевлянам не только добиться высоких результатов, но и стать финансово успешными.

"Я верю в это решение. Оно себя еще оправдает и принесет Киеву успехи. Луческу умеет работать с молодыми игроками. А у "Динамо" есть большая группа футболистов, которые выигрывали юношеский чемпионат мира. И сейчас им надо постепенно уже переходить во взрослый футбол. Луческу им в этом точно поможет. Кого-то "Динамо" сможет продать, заработать деньги. Вспомните, как Мирча здорово работал в "Шахтере" с молодыми бразильцами, которых потом покупали за очень серьезные деньги. Клуб получал за них по 40 миллионов. Так что Суркис все просчитал, он смотрит в будущее", – цитирует Семина "Спорт-Экспресс".

Как сообщал OBOZREVATEL. Игорь Суркис назвал хлюпиком Юрия Семина. Российский тренер при этом спокойно отреагировал на слова президента "Динамо".