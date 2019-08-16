Суркис впервые прокомментировал назначение Михайличенко

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис назвал Алексея Михайличенко идеальным на сегодня тренером для вице-чемпионов Украины.

При этом в интервью клубному телеканалу босс "бело-синих" отметил, что готов к критике за это решение.

Игорь Суркис ФК "Динамо" Киев

"Сегодня я представил тренерский штаб. Меня могут критиковать, говорить все что угодно, но на сегодня лучше Алексея Александровича команду не знает никто. Он ее комплектовал, находился в структуре клуба, является профессиональным тренером. И то, что в последнее время не ходил со свистком по полю, не означает, что он потерял квалификацию. Он знает, как работать с командой, и, надеюсь, привнесет свежую струю в игру команды", – отметил Суркис.

Как сообщал OBOZREVATEL, в тренерский штаб Алексея Михайличенко вошли два легендарных футболиста "Динамо" и в недавнем прошлом ключевой защитник команды.

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