Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис остался недоволен из-за появившейся в СМИ информации о том, что команда ведет переговоры с главным тренером "Зари" Виктором Скрипником.

"Вместо того, чтобы объединиться в борьбе с серьезной проблемой – COVID-19 – некоторые люди предпочитают придумывать новости о "Динамо". Мы не вели переговоры с Виктором Скрипником, это фейковая информация. Из этой же оперы сообщения о том, что Григорий Суркис находится в больнице с коронавирусом – такая же ложь", – цитирует слова Суркиса-младшего официальный сайт киевлян.

Игорь Суркис Sportarena

Он также заявил, что в ближайшее время его команда окажет финансовую поддержку еще одному серьезному проекту в сфере медицины.

"А вот информация, которая соответствует действительности: в ближайшее время футбольный клуб "Динамо" осуществит еще один серьезный проект помощи нашей медицине. Скоро все узнаете", – добавил президент столичного клуба.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Динамо" приобрело важное оборудование для Киевской городской клинической больницы.

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