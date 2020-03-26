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26 марта • обновлено в 10:23
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Суркис возмутился из-за слухов о смене тренера "Динамо"

1.2т
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Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис остался недоволен из-за появившейся в СМИ информации о том, что команда ведет переговоры с главным тренером "Зари" Виктором Скрипником.

"Вместо того, чтобы объединиться в борьбе с серьезной проблемой – COVID-19 – некоторые люди предпочитают придумывать новости о "Динамо". Мы не вели переговоры с Виктором Скрипником, это фейковая информация. Из этой же оперы сообщения о том, что Григорий Суркис находится в больнице с коронавирусом – такая же ложь", – цитирует слова Суркиса-младшего официальный сайт киевлян.

Игорь Суркис

Игорь Суркис

Sportarena

Он также заявил, что в ближайшее время его команда окажет финансовую поддержку еще одному серьезному проекту в сфере медицины.

"А вот информация, которая соответствует действительности: в ближайшее время футбольный клуб "Динамо" осуществит еще один серьезный проект помощи нашей медицине. Скоро все узнаете", – добавил президент столичного клуба.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Динамо" приобрело важное оборудование для Киевской городской клинической больницы.

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Персоны
Игорь Суркис Виктор Скрипник
Теги
ФК Динамо Киев ФК Заря
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