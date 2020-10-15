Суркис: тренеры сборной Украины должны благодарить Луческу

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис отметил заслуги главного тренера Мирчи Луческу в успехе национальной команды Украины.

Игорь Михайлович считает, что тренеры сборной должны благодарить Мистера за то, что он им дал такую возможность – задействовать в игре защитника Илью Забарного и не бояться, что он устанет.

"И он отыграл три матча подряд. Отыграл на достаточно высоком уровне, но ему есть куда расти. Он показал с Испанией, особенно во втором тайме, что он уже мужик и может играть на таком уровне. Но надо иметь смелость не только поставить игрока в таких матчах. Луческу его задействовал в матчах Лиги чемпионов", – сказал Суркис в эфире Youtube-канала "Профутбол".

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок 4-го тура Лиги наций УЕФА Украина – Испания завершился со счетом 1:0.

Ранее Забарный рассказал, что за выход киевского клуба в групповой этап Лиги чемпионов он получит премию равную нескольким годовым зарплатам. Позже журналист назвал точную сумму премиальных для "Динамо".