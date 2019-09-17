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17 сентября • обновлено в 22:15
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"Суркис сожалеет": журналист раскрыл ситуацию в "Динамо"

1.1т Читать материал на украинском

Известный украинский журналист Игорь Цыганык вкратце описал ситуацию внутри киевского "Динамо".

"Суркис сожалеет": журналист раскрыл ситуацию в "Динамо"

"После того, как "Динамо" вылетело от "Челси", начались разговоры про отставку Хацкевича. И тогда впервые появилась информация о кандидатуре Алексея Михайличенко. Игорь Суркис всерьез над этим раздумывал и был близок к тому, чтобы по окончанию сезона все же состоялась тренерская рокировка. И, насколько мне известно, сейчас Игорь Суркис уже жалеет, что он не поменял тренера еще перед началом тренировочного сбора", - цитирует "Динамоманию" Цыганыка.

По информации телеведущего у команды были приоритеты: попадание в Лигу чемпионов и удачное выступление в ней, чемпионат и Кубок Украины.

"Но уже сейчас один из пунктов невозможен, а второй под большим вопросом", - подытожил Цыганык.

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Ранее Цыганык заявил, что футболисты "Динамо" будут оштрафованы если не смогут победить "Мальме" в стартовом матче Лиги Европы.

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Игорь Цыганык Игорь Суркис
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ФК Динамо Киев
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