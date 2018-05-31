Суркис сказал, сколько новых футболистов будет в "Динамо"

Президент "Динамо" Игорь Суркис пообещал, что команда обязательно усилится в межсезонье, но новых игроков будет немного.

"Работает селекционная служба. 30 июня команда отправляется на две недели на сбор в Австрию, после чего возвращается в Киев и готовится к матчу за Суперкубок Украины. Планы: хорошо подготовиться к новому сезону. У нас будут новички. У нас их не будет в таком количестве, как мы покупали раньше. У нас будет точечная селекция, максимум: 2-3 футболиста. И только под основу", - цитирует Игоря Михайловича "Динамо" от Шурика".

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