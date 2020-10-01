Суркис сказал, что будет с "новым Шевченко" в "Динамо"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис заявил, что футболист команды Владислав Супряга, которого известный агент Ибрагим Сонко назвал "новым Шевченко", не продается.

Владелец украинского клуба посоветовал не слушать главного тренера "Болоньи" Синишу Михайловича, агентов, полуаферистов и других людей, которые не имеют информации по этому вопросу.

"Динамо" не получало официальных запросов ни по Супряге, ни по Миколенко, ни по Цыганкову. А если бы и получило, то я бы сделал все, чтобы сохранить Влада. Он нужен нам для решения серьезных задач", – цитирует Суркиса "Татотаке".

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 сентября в СМИ появилась информация, что "Динамо" отклонило предложение итальянской "Болоньи" по Супряге.

Столичный клуб якобы был не готов отступать от требуемых 15 млн евро и не планировал делать каких-либо скидок. По информации зарубежной прессы, "Болонья" хотела отдать за футболиста только 10 млн евро и бонусы.