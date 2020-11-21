Суркис: ситуация в "Динамо" действительно тяжелая

Президент "Динамо" Игорь Суркис, комментируя слухи о возможном переносе матча с "Ингульцом", подтвердил серьезные кадровые проблемы в киевской команде.

Не смотря на это, столичная команда не рассматривала вариант переноса матча и следовала спортивным принципам.

"Ситуация в команде сейчас действительно тяжелая - много травмированных и инфицированных коронавирусом игроков. У тренерского штаба остался ограниченный выбор футболистов, но мы приняли решение не просить о переносе матча, а играть на выезде с теми, кто здоров и может выйти на поле", – цитирует Игоря Михайловича пресс-служба вице-чемпионов Украины.

Суркис уверен, что президент "Ингульца" Александр Поворознюк не отказал бы в переносе матча, если бы его попросили об этом.

"В Украине все болеют за наши клубы в еврокубках, понимают, в какой ситуации они оказались и насколько важно набирать рейтинговые очки для нашей общей копилки", – подытожил президент "Динамо".

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" лишилось 15 футболистов перед выездным матчем 10-го тура украинской Премьер-лиги против "Ингульца", который состоится в субботу, 21 ноября.