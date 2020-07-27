Суркис сделал новое заявление об уходе Луческу из "Динамо"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис подтвердил, что Мирча Луческу остается на посту главного тренера команды.

В интервью российскому изданию "Спорт-Экспресс" босс "бело-синих" выразил уверенность в том, что фанаты не будут устраивать травлю румынского специалиста.

"Луческу – главный тренер киевского "Динамо". Я больше не хочу ничего обсуждать. 28 июля он прилетает к нам. Что я еще могу добавить? Он еще никуда не пришел, а вы уже говорите про уход. Я не забирал Луческу из "Шахтера". Он был свободен. Я имею право пригласить того специалиста, кого посчитаю нужным. На мой взгляд, Мирча огромный профессионал и большой мотиватор. Уверен, он принесет пользу "Динамо". А если люди искренне болеют за нашу команду, то они должны будут радоваться успехам при этом тренере", – отметил Суркис.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 июля в румынских СМИ было опубликовано письмо за подписью Луческу, в котором тот отказался от поста тренера "Динамо" из-за гневной реакции ультрас "бело-синих". Заявление появилось спустя четыре дня после назначения румынского специалиста в киевском клубе.