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26 марта • обновлено в 16:29
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Суркис решил пожертвовать стадионом "Динамо" ради борьбы с коронавирусом – СМИ

4.4т
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Известный журналист Игорь Бурбас заявил, что президент киевского "Динамо" Игорь Суркис готов переоборудовать стадион команды в центр спасения людей, заразившихся коронавирусом.

"Стадион "Динамо" им. Лобановского по инициативе президента клуба могут переоборудовать в центр спасения людей в случае нехватки койкомест в столице. Уже заказаны 10 аппаратов искусственного дыхания. Поступят они через месяц. Очень длинной является очередь на изготовление дефицитных трубок", – написал Бурбас у себя в Twitter.

Стадион "Динамо" им. Лобановского

Стадион "Динамо" им. Лобановского

Football.ua

Напомним, что, отвечая на слухи о возможной смене тренера "Динамо", Игорь Суркис заявил, что в скором времени будет официально объявлено об участии киевского клуба в серьезном проекте в сфере медицины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Динамо" приобрело важное оборудование для Киевской городской клинической больницы.

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Тема
Коронавирус
Персоны
Игорь Бурбас Игорь Суркис
Тег
ФК Динамо Киев
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