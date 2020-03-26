Суркис решил пожертвовать стадионом "Динамо" ради борьбы с коронавирусом – СМИ

Известный журналист Игорь Бурбас заявил, что президент киевского "Динамо" Игорь Суркис готов переоборудовать стадион команды в центр спасения людей, заразившихся коронавирусом.

"Стадион "Динамо" им. Лобановского по инициативе президента клуба могут переоборудовать в центр спасения людей в случае нехватки койкомест в столице. Уже заказаны 10 аппаратов искусственного дыхания. Поступят они через месяц. Очень длинной является очередь на изготовление дефицитных трубок", – написал Бурбас у себя в Twitter.

Стадион "Динамо" им. Лобановского Football.ua

Стадіон Динамо ім. Лобановського з ініціативи президента клубу можуть переобладнати на центр порятунку людей у випадку нестачі койкомісць у столиці. Уже замовлені 10 апаратів штучного дихання. Надійдуть вони за місяць. Надзвичайно довгою є черга на виготовлення дефіцитних трубок. — Igor Burbas (@iburbas) March 26, 2020

Напомним, что, отвечая на слухи о возможной смене тренера "Динамо", Игорь Суркис заявил, что в скором времени будет официально объявлено об участии киевского клуба в серьезном проекте в сфере медицины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Динамо" приобрело важное оборудование для Киевской городской клинической больницы.

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