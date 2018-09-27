Суркис рассказал, почему не уволил Хацкевича

Президент "Динамо" Игорь Суркис принял решение продолжить сотрудничество с нынешним наставником "бело-синих" Александром Хацкевичем, так как полностью доверяет специалисту. Владелец столичного клуба считает, что белорусу надо время для работы с молодежью.

"Киевское "Динамо" — это команда, от которой все хотят побед сейчас. В эту минуту! Я это знаю. Но надо потерпеть. Я уверен, что у этого тренерского штаба всё получится! Микроклимат в команде хороший. Хацкевич работает правильно. Он требует от футболистов, может, даже больше, чем они могут дать. Да, где-то не хватает исполнительского мастерства. Но это шлифуется на тренировках", - отметил сильные стороны тренера Суркис в интервью "Динамо Киев от Шурика".

На данный момент президент киевлян не видит достойной замены Александру Николаевичу.

"Естественно, проще всего было удовлетворить эмоции болельщиков и в очередной раз поменять главного тренера. Хотя такого наставника я не видел. Возможно, вы мне подскажете, кто решится взять команду в середине сезона под обязательство мгновенных победных результатов?", - озадачил риторическим вопросом Игорь Михайлович.

Суркис назвал экстремальными условия, в которых сейчас приходится работать Хацкевичу.

"У него огромная группа молодежи! Но он доверяет этим футболистам. Посмотрите, Миколенко отыграл в двух матчах подряд. Это молодой, 19-летний парень. Или взять того же Цыганкова, от которого мы хотим невозможного — это тоже молодой футболист, поймите! У него будут и подъемы, и спады", - разъяснил ситуацию в клубе президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" уверенно обыграло на выезде "Мариуполь".