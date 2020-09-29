Суркис рассказал о важных переменах в 'Динамо': спортивные итоги 28 сентября

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал о переменах в команде с началом работы Мирчи Луческку, а украинский футболист Евгений Ефремов сделал пять голевых передач в матче чемпионата Литвы.

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Кроме того, стало известно, в какие корзины попадут "Динамо" и "Шахтер" при жеребьевке Лиги чемпионов. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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