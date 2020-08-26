Суркис назвал судьбу Родригеса и Гармаша в "Динамо"

Максим Иншаков Футбол 19:20, 26.08.2020 Обновлено: 19:32, 26.08.2020

Президент "Динамо" Игорь Суркис высказался о будущем игроков киевского клуба Жерсона Родригеса и Дениса Гармаша.

По мнению Суркиса, Родригес хороший, классный футболист. Ему надо было найти место на футбольном поле, что и сумел сделать Мистер.

"Пришел новый главный тренер, который начал все с чистого листа. Я думаю, что если он будет показывать такую же игру, то будет играть", – заявил Игорь Михайлович в эфире Футбол NEWS.

Руководитель "Динамо" уклончиво ответил на вопрос, почему не вернулся Денис Гармаш.

"Это вопрос к главному тренеру. Если он будет видеть, что он должен будет быть заявлен, то он будет заявлен. Но я думаю, что мы ему найдем какой-то клуб. Или он сам найдет клуб. И будет играть в другом клубе уже или за границей, или в Украине. Пока мне сложно говорить", – сказал Суркис.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Игорь Суркис заявил, что киевское "Динамо" готово отпускать своих игроков в сборные Украины в необходимые для тренеров национальных команд сроки.

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