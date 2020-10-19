Суркис рассказал о ситуации с болельщиками на матче "Динамо" – "Ювентус"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис ожидает увидеть около 20 тысяч болельщиков на стартовом матче Лиги чемпионов с "Ювентусом".

Об этом он рассказал в интервью программе "Профутбол Digital". Босс "бело-синих" добавил, что окончательное решение по присутствию фанатов на игре примет Министерство здравоохранения.

"Мы продали около 9 тысяч билетов. Потом немножко притормозили, потому что сегодня можно – завтра нельзя. Получили разрешение от УЕФА, что может присутствовать 30% болельщиков, это где-то 17-18 тысяч. Я надеюсь, что Минздрав разрешит, как на встречах сборной, присутствие болельщиков на наших международных матчах. Если бы было можно заполнить стадион – он был бы заполнен, люди хотели бы приобрести билеты дополнительно. Сколько позволят наши органы здравоохранения, столько и будет", – приводит слова Суркиса "Динамомания".

Напомним, "Динамо" и "Ювентус" встретятся на НСК "Олимпийский" во вторник, 20 октября.

Как сообщал OBOZREVATEL, сразу семь футболистов "Ювентуса" оказались под следствием перед матчем с "Динамо" в Лиге чемпионов.