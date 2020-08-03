Суркис рассказал о реакции Ахметова на приход Луческу в "Динамо": итоги спорта 2 августа

Александр Чеканов Футбол 09:11, 3.08.2020

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал об общении со своим коллегой в "Шахтере" Ринатом Ахметовым из-за Мирчи Луческу, а Руслан Малиновский завоевал "бронзу" Серии А.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 2 августа.

Кроме того, Игорь Суркис едко высказался об Олеге Блохине. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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