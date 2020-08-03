Суркис рассказал о реакции Ахметова на приход Луческу в 'Динамо': итоги спорта 2 августа

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал об общении со своим коллегой в "Шахтере" Ринатом Ахметовым из-за Мирчи Луческу, а Руслан Малиновский завоевал "бронзу" Серии А.

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Кроме того, Игорь Суркис едко высказался об Олеге Блохине. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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