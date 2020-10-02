Суркис рассказал, кого "Динамо" купит перед Лигой чемпионов

Александр Чеканов Футбол 23:12, 2.10.2020

Киевское "Динамо" действительно работает над приобретением полузащитника английского "Брайтона" Тудора Бэлуцэ.

Об этом в интервью шоу "ТаТоТаке" сообщил президент "бело-синих" Игорь Суркис. По его словам, в трансфере 21-летнего опорника заинтересован лично наставник команды Мирча Луческу.

"Да, это была его идея. В данный момент нельзя говорить о том, что вопрос закрыт, но мы уже отправили в клуб Бэлуцэ все документы и ждем реакции. Рассчитываем взять игрока в аренду до конца сезона и будем вносить в контракт право выкупа, чтобы не упустить футболиста, если он хорошо себя проявит", – прокомментировал Суркис.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" пробилось в групповой турнир Лиги чемпионов, где сыграет с "Ювентусом", "Барселоной" и "Ференцварошем".

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