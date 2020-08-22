Суркис рассказал, что нового привнес Луческу в "Динамо"

Президент "Динамо" Игорь Суркис поделился впечатлениями от первого матча сезона с донецким "Олимпиком", рассказав о результатах работы Мирчи Луческу.

По словам Игоря Михайловича, в первую очередь он обратил внимание на контроль мяча, а также агрессию в игре.

"Я вижу у ребят огромное желание побеждать. Это самое главное, а также ответственность за результат. И у Луческу критерий – побеждать на футбольном поле. У Лобановского было так – даже при плохой игре если есть результат, то результат остается на табло. А сегодня была хорошая игра. По результату он сегодня удался, по ошибкам, которые были, а они были, Мистер сделает определенные замечания на теоретических занятиях и в тренировочном процессе", – цитирует Суркиса пресс-служба "бело-синих".

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" добыло победу над донецким "Олимпиком" в первом туре нового розыгрыша Премьер-лиге. В дебютной официальной встрече под руководством Мирчи Луческу "бело-синие" были сильнее соперника – 1:4.

Во время матча на трибуны столичного стадиона им. Лобановского прорвались ультрас "бело-синей" команды.

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