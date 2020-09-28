Суркис рассказал, что изменилось в "Динамо" с приходом Луческу

Президент "Динамо" Игорь Суркис высказался об изменениях в игре киевлян с приходом Мирчи Луческу на пост тренера после разгромной победы команды в матче 4-го тура УПЛ против "Миная".

В интервью для программы "Великий футбол" он отметил, что румынский специалист за такое короткое время сумел наладить дисциплину в "Динамо".

"Прежде всего, мне нравится дисциплина на футбольном поле. А если есть дисциплина, то придут и голы, и результаты, и игра. То, что за такой короткий период времени она налажена, видно невооруженным взглядом. Если мы попадем в Лигу чемпионов, может быть Мистер захочет усилиться какими-то футболистами. Я это понимаю. У нас много молодежи, не так много опытных игроков. Говорить о том, что игра сейчас – супер, я откровенно не могу. И Луческу это понимает. Поэтому при счете 4:0 он не садится, а требует выполнять то, что надо выполнять", – прокомментировал ситуацию Суркис-младший.

Как сообщал OBOZREVATEL, тренер "Миная" Василий Кобин рассказал об услуге, которую его команда оказала "Динамо".