Суркис раскрыл детали контракта с новым тренером, упомянув Зеленского

Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал подробности нового соглашения с главным тренером команды Александром Хацкевичем.

Игорь Суркис Footboom

"Контракт с Хацкевичем рассчитан на два года. Естественно, нужно выполнять задачи. Но не правы те, кто пишут, что не дай Бог команда не попадет в Лигу чемпионов, контракт однозначно будет расторгнут. Такого условия нет. И на меня оказывать давление не нужно. Давление нужно оказывать на Федерацию футбола. Как только мы приближались к сопернику в чемпионской гонке, сразу получали удаления. Времена поменялись. Федерация футбола должна это понимать. Молодой президент хочет, чтобы в стране был порядок. Все должно быть честно, одинаково для всех. Я хочу одного – равных условий для всех. И тогда я смогу спросить за результат и с главного тренера, и с футболистов", - цитирует Игоря Михайловича клубная пресс-служба.

Владелец "Динамо" пообещал вступаться за своих игроков.

"Мои футболисты жалуются, что в каждой игре судьи цепляются за то, чтобы кого-то удалить. Ну не может быть такого, что мы все игры проводим вдесятером. А в параллельных играх других команд даже карточку в таких же эпизодах не дают. Если те люди, которые отвечают за судейство, хотят спокойной жизни, пусть обратят на это внимание. В этом сезоне я молчать не буду", – сказал Суркис.

Напомним, что 45-летний специалист первый раз возглавил клуб 2 июня 2017 года, подписал двухлетний контракт с "бело-синими", тем самым сменив на этой должности Сергея Реброва.

Белорус провел у руля столичной команды ровно 100 официальных матчей, в которых одержал 60 побед и 16 раз проиграл.

Под руководством Александра Николаевича "Динамо" выиграло Суперкубок Украины, а также стало серебряным призером УПЛ.

1 июня у Хацкевича закончился контракт и киевское "Динамо" официально осталось без главного тренера.

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