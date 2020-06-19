Суркис раскрыл бюджет "Динамо"

Александр Чеканов Футбол 19:55, 19.06.2020

Акционеры киевское "Динамо" тратят ежегодно до 20 миллионов долларов на содержание клуба.

Об этом в интервью YouTube-шоу ТаТоТаке заявил президент "бело-синих" Игорь Суркис. При этом, по его словам, общий бюджет вице-чемпионов страны доходит до $35 млн.

"Бюджет "Динамо" в последние годы – порядка 30-35 миллионов долларов. Если взять спонсорские контракты, премиальные от УЕФА, то акционерам клуб, думаю, обходится в $15-20 млн каждый год в сегодняшних реалиях. Это дотации. А были времена, когда бюджет доходил до $60 млн. Это когда был "Днепр", "Металлист"..." – сообщил президент "Динамо".

Как сообщал OBOZREVATEL, Игорь Суркис назвал условия для отставки нынешнего главного тренера "Динамо" Алексея Михайличенко.

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