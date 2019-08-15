Суркис прямо во время матча уволил Хацкевича: спортивные итоги 14 августа

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис отправил в отставку Александра Хацкевича, а в Лиге чемпионов сыграли самый невероятный матч сезона.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 14 августа.
Кроме того, фанаты киевского "Динамо" обматерили капитана команды. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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