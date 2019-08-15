Суркис прямо во время матча уволил Хацкевича: спортивные итоги 14 августа

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис отправил в отставку Александра Хацкевича, а в Лиге чемпионов сыграли самый невероятный матч сезона.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 14 августа.

Кроме того, фанаты киевского "Динамо" обматерили капитана команды. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Официально: "Динамо" уволило Хацкевича

Прямо на стадионе: стали известны детали отставки Хацкевича из "Динамо"

Суркис определился с новым тренером "Динамо": названа фамилия

22 пенальти: в Лиге чемпионов состоялся самый невероятный матч сезона

"Пошли на х**!" Фанаты "Динамо" жестко обратились к капитану команды - видео 18+

Впервые в истории! В драматичном матче определился обладатель Суперкубка УЕФА

Гимнастка впервые в истории выполнила невероятный прыжок, нарушив все законы физики

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся