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Суркис прямо во время матча уволил Хацкевича: спортивные итоги 14 августа

1.4т Читать материал на украинском

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис отправил в отставку Александра Хацкевича, а в Лиге чемпионов сыграли самый невероятный матч сезона.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 14 августа.

Кроме того, фанаты киевского "Динамо" обматерили капитана команды. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Темы
Лига чемпионов Суперкубок УЕФА
Персоны
Александр Хацкевич Игорь Суркис
Теги
ФК Ливерпуль ФК Челси ФК Динамо Киев
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