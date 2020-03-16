Главная Новости
16 марта • обновлено в 10:21
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Суркис прошелся по судейству матчей "Динамо"

1.3т
Читать материал на украинском

Президент "Динамо" Игорь Суркис раскритиковал работу судей по отношению к игрокам киевского клуба после матча "бело-синих" с "Десной" (1:1) в 23-м туре УПЛ.

"Когда команда играет в меньшинстве с "Александрией" в Кубке Украины, все равно думаем, что выиграем. Всегда так думаем, но не всегда так бывает. Если наш забитый мяч отменили из-за пассивного офсайда Вербича, то такие голы не отменяют. Если во вне игры был Русин, то надо чертить линию. Мне сложно говорить. В таком моменте судья мог проветриться и пробежать еще метров 5, чтобы посмотреть – было вне игры или не было", – отметил Суркис в интервью программе "Профутбол".

Игорь Суркис

Игорь Суркис

dynamo.kiev.ua

По его мнению, арбитры часто необъективны в матчах с участием "Динамо".

"Есть моменты, которые не видны невооруженным глазом болельщикам, но те, кто понимает футбол, все видят и чувствуют. Я тоже чувствую и понимаю, что делают и творят судьи на сегодняшний день. Они думают, что им так просто будет уничтожить "Динамо"? Не будет. Сегодня я молчу, а завтра буду говорить об этом громко, потому что так судить нельзя. Играют две команды: дай играть в футбол, суди одинаково в одну и другую стороны. Я же ни слова не говорю за красную Кадири. Не говорю, что в Днепре неправильно удалили, когда мы 1:3 проиграли. Не говорю про карточки, которые Монзуль дала в двух матчах, хотя в Европе их в принципе не дают", – заявил президент столичного клуба.

Он добавил, что и в дальнейшем "молчать не будет".

"Они там сверху сидят и диктуют. Хорошо, мы посмотрим, как будет продолжаться дальше, как будут у них развиваться события, особенно в судейском корпусе. Я молчать не буду. Я трачу свои деньги, нервы и здоровье, но не дам, чтобы уничтожали команду. То, что было в матче с "Александрией", я могу назвать одним словом – беспредел", – сказал Игорь Суркис.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" в 23-м туре УПЛ не смогло обыграть "Десну" в матче без зрителей, а наставник киевлян Алексей Михайличенко назвал ситуацию в УПЛ безобразием.

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "Премьер-лига Украины" на OBOZREVATEL.

Автор
Денис Карпов
Тема
Премьер-лига Украины
Персона
Игорь Суркис
Место
Украина Киев
Тег
ФК Динамо Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
1
Смешно
1
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
ЦСКА
VS
Динамо Москва
Победа Динамо Москва с форой в +1,5 шайбы
1.93 Сделать ставку
Ак Барс
VS
Салават Юлаев
Тотал больше 4,5 шайб
2,01 Сделать ставку
Барыс
VS
Сибирь
Победа Барыса в основное время
1.87 Сделать ставку
Гезтепе
VS
Ризеспор
Победа Гезтепе
1.77 Сделать ставку
Антальяспор
VS
Сивасспор
Победа Антальяспора или ничья
1.60 Сделать ставку
Кайсериспор
VS
Йени Малатьяспор
Победа Кайсериспора с нулевой форой
1.84 Сделать ставку
Тамбов
VS
Крылья Советов
Победа Тамбова с нулевой форой
1.82 Сделать ставку
Олимпик
VS
Ворскла
Победа Ворсклы или ничья в основное время
1.63 Сделать ставку
Динамо Киев
VS
Десна
Победа Десны с форой в +1,5 гола
1.69 Сделать ставку
Заря
VS
Шахтер
Победа Шахтера
1.79 Сделать ставку