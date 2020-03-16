Президент "Динамо" Игорь Суркис раскритиковал работу судей по отношению к игрокам киевского клуба после матча "бело-синих" с "Десной" (1:1) в 23-м туре УПЛ.

"Когда команда играет в меньшинстве с "Александрией" в Кубке Украины, все равно думаем, что выиграем. Всегда так думаем, но не всегда так бывает. Если наш забитый мяч отменили из-за пассивного офсайда Вербича, то такие голы не отменяют. Если во вне игры был Русин, то надо чертить линию. Мне сложно говорить. В таком моменте судья мог проветриться и пробежать еще метров 5, чтобы посмотреть – было вне игры или не было", – отметил Суркис в интервью программе "Профутбол".

Игорь Суркис dynamo.kiev.ua

По его мнению, арбитры часто необъективны в матчах с участием "Динамо".

"Есть моменты, которые не видны невооруженным глазом болельщикам, но те, кто понимает футбол, все видят и чувствуют. Я тоже чувствую и понимаю, что делают и творят судьи на сегодняшний день. Они думают, что им так просто будет уничтожить "Динамо"? Не будет. Сегодня я молчу, а завтра буду говорить об этом громко, потому что так судить нельзя. Играют две команды: дай играть в футбол, суди одинаково в одну и другую стороны. Я же ни слова не говорю за красную Кадири. Не говорю, что в Днепре неправильно удалили, когда мы 1:3 проиграли. Не говорю про карточки, которые Монзуль дала в двух матчах, хотя в Европе их в принципе не дают", – заявил президент столичного клуба.

Он добавил, что и в дальнейшем "молчать не будет".

"Они там сверху сидят и диктуют. Хорошо, мы посмотрим, как будет продолжаться дальше, как будут у них развиваться события, особенно в судейском корпусе. Я молчать не буду. Я трачу свои деньги, нервы и здоровье, но не дам, чтобы уничтожали команду. То, что было в матче с "Александрией", я могу назвать одним словом – беспредел", – сказал Игорь Суркис.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" в 23-м туре УПЛ не смогло обыграть "Десну" в матче без зрителей, а наставник киевлян Алексей Михайличенко назвал ситуацию в УПЛ безобразием.

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