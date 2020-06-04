Суркис прокомментировал слухи о назначении Семина главным тренером "Динамо"

Ранее Семин называл ошибкой уход из "Динамо" в 2009 году

До недавних пор россиянин тренировал московский "Локомотив", но руководство решило не продлевать с ним контракт, который действовал до 31 мая 2020 года

Он приводил команду к чемпионству в Украине (2008/09), победе в Суперкубке Украины (2011) и полуфиналу Кубка УЕФА 2008/09

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис лаконично ответил на вопрос "Правда ли, что вы рассматриваете Юрия Семина на пост главного тренера?".

"Я не хочу даже... У меня есть главный тренер. Я это не обсуждаю", - цитирует Суркиса СЭ.

Юрий Семин

Ранее СМИ сообщили о том, что Семин может в третий раз стать тренером киевлян. Спустя некоторое время появился комментарий самого Юрия Павловича.

Напомним, что Алексей Михайличенко возглавил "Динамо" в августе 2019 года. В первом туре после возобновления сезона киевляне проиграли "Шахтеру" (1:3). Команда занимает четвертое место в чемпионате, набрав одинаковое количество очков с "Зарей" и "Десной". Отставание от лидирующего "Шахтера" составляет 16 очков.

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