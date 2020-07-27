Суркис прокомментировал слухи об уходе Луческу из "Динамо"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис не подтвердил, но и не опроверг сообщения румынских СМИ об отставке нового главного тренера команды Мирчи Луческу.

По словам босса "бело-синих", он не располагает подобной информацией.

"У меня нет никакой такой информации, о которой я мог бы вам говорить. Что он куда-то уходит или приходит. Все, позже наберите. У меня нет информации", – цитирует Суркиса "Спорт-Экспресс".

Напомним, одно из ведущих румынских изданий Gazeta Sporturilor опубликовало заявление за подписью Луческу, в котором он сообщил об отказе работать в "Динамо" из-за позиции ультрас столичного клуба.

О приходе 74-летнего румынского специалиста киевляне объявили 23 июля.

Как сообщал Обозреватель, Мирча Луческу рассказал, как решит проблему с недовольными фанатами "Динамо".