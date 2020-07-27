МоваЯзык

Топ-темы:

Суркис прокомментировал слухи об уходе Луческу из "Динамо"

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Футбол
5,0 т.
Игорь Суркис

Игорь Суркис отреагировал на сообщения СМИ. ФК "Динамо" Киев

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис не подтвердил, но и не опроверг сообщения румынских СМИ об отставке нового главного тренера команды Мирчи Луческу.

По словам босса "бело-синих", он не располагает подобной информацией.

"У меня нет никакой такой информации, о которой я мог бы вам говорить. Что он куда-то уходит или приходит. Все, позже наберите. У меня нет информации", – цитирует Суркиса "Спорт-Экспресс".

Напомним, одно из ведущих румынских изданий Gazeta Sporturilor опубликовало заявление за подписью Луческу, в котором он сообщил об отказе работать в "Динамо" из-за позиции ультрас столичного клуба.

О приходе 74-летнего румынского специалиста киевляне объявили 23 июля.

Как сообщал Обозреватель, Мирча Луческу рассказал, как решит проблему с недовольными фанатами "Динамо".

ФК Динамо КиевМирча ЛуческуИгорь Суркис
Поделиться в Facebook
  2. Спорт
  3. Футбол