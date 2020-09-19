Суркис прокомментировал победу "Динамо" на последних минутах в УПЛ

Президент "Динамо" Игорь Суркис остался доволен результатом матча 3-го тура УПЛ против "Львова", но признал, что качество игры надо улучшать.

По словам Игоря Михайловича, такая разница в таймах из-за того, что вышло 6 новых футболистов, которые вместе никогда не играли.

"Если бы вышли 1-2 футболиста, может быть, картинка была бы другая. А учитывая, что поменял полкоманды, тяжелейшая игра была с АЗ, поэтому два разных тайма. Игроки, которые вышли во втором тайме, они более квалифицированные и вместе играли уже несколько лет. Футбол же состоит не из одного тайма, а из двух таймов, и результат в футболе – самое главное. Да, качество игры надо улучшать. Но команда старалась, билась и добилась желаемого", – заявил Суркис в эфире FootballHub.

Президент "Динамо" доволен выступлением молодых Забарного и Сироты.

"Вопросов к ним нет. Учитывая их возраст и учитывая то количество игр, которые они провели на таком уровне, у меня и у тренерского штаба не может быть к ним вопросов. Естественно, были какие-то огрехи, все понятно. Но ребята будут расти, это будущее киевского "Динамо", – подытожил Суркис.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" в матче 3-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиги обыграло аутсайдера УПЛ, ФК "Львов".

Поединок на НСК "Олимпийский" завершился со счетом 3:1.