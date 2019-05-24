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/Новости футбола

Суркис прокомментировал отставку Хацкевича

1.9тЧитать материал на украинском

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис заявил, что нынешний наставник команды Александр Хацкевич может остаться главным тренером и прокомментировал появившиеся слухи о переговорах с иностранным тренером.

"Не верьте слухам. Ни с кем из них я не веду переговоров. Как я и говорил раньше, после конца сезона встречусь с Хацкевичем. Если он убедит меня в том, что может бороться за трофеи в следующем сезоне, то он останется главным тренером", - цитирует президента столичного клуба сайт dynamomania.com

Игорь Суркис и Александр Хацкевич.

Игорь Суркис и Александр Хацкевич.

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Обыгрывал Украину на Евро-2016: СМИ назвали имя нового тренера "Динамо"

Как сообщал OBOZREVATEL, руководство киевского "Динамо" рассматривает возможность приглашения вместо Александра Хацкевича иностранного тренера.

По данным портала Sport Arena, в ближайшие выходные в столицу Украины прилетит потенциальный кандидат на роль нового наставника "бело-синих". Он проведет заключительную стадию переговоров с президентом "Динамо" и посетит матч 31-го тура Премьер-лиги, в котором киевляне примут "Львов".

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Тема
Премьер-лига Украины
Персоны
Игорь СуркисАлександр Хацкевич
Тег
ФК Динамо Киев
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Комментарии на сайте не модерированы
Belov Тима
Belov Тима
Хацкевич,как тренер полный ноль!
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