Суркис прокомментировал игру "Динамо" и ответил про отставку Михайличенко

Президент "Динамо" Игорь Суркис остался недоволен матчем против "Колоса", который киевляне проиграли со счетом 0:2.

По словам владельца клуба, не может так играть команда, которая обязана выигрывать, и даже не потому, что это "Колос".

"То что было сегодня у меня нет слов. Какую бы я поставил оценку? По игре – неудовлетворительно. Мы не можем проигрывать таким командам, как "Колос" в решающих матчах. Да, понятно, что на них ничего не давлело, но мы должны показывать класс. Почему этого не произошло – будем разбираться", – заявил Игорь Михайлович в эфире телеканала "Футбол".

Президент признался, что в каждом сезоне он достаточно тратит нервов.

"Этот сезон я не могу занести в актив. Мы не можем так отставать от "Шахтера". Кубок не может компенсировать. Отставка Михайличенко? давайте не будем об этом говорить. Вы об этом узнаете", – заявил Суркис журналистам.

"После того, что я сегодня видел, "Динамо" необходимо усиление. Не менять полкоманды, но надо разобраться. Будет пауза 10 дней будем работать", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алексей Михайличенко дал экспресс-комментарий, объяснив результат. По словам наставника, ему хочется побыстрее забыть эту игру .