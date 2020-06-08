Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис заявил, что нападающий команды Артем Беседин не виноват в ситуации с дисквалификацией из-за проваленного допинг-теста.

"Я глубоко разобрался в этом процессе. Вины Беседина не было никакой. Я с ним не один раз говорил. Коронавирус, можно сказать, пошел ему на пользу, потому что Евро-2020 перенесли на следующий сезон. Осталось немного подождать, полгода, и он снова будет в строю", – сказал Суркис-младший в эфире программы "Профутбол".

Игорь Суркис XSPORT.ua

Он отметил, что Беседин не мог уйти от наказания, несмотря на то, что его вины в этой ситуации не было.

"Он многое переосмыслит, будет аккуратнее. Каждый несет ответственность за свои действия. Он – не маленький мальчик. Если он даже и принял какую-то таблетку, он должен был посмотреть, что это, однозначно. Но в том, что в этой ситуации нет его вины, я уверен на 200%. Поэтому такое минимальное и было наказание. Он доказал, лично присутствуя в УЕФА, что тут его вины нет. Но он не мог полностью уйти от ответственности", – подытожил президент "Динамо".

Как сообщал OBOZREVATEL, Беседин рассказал, как относится к главному врачу киевлян Леониду Миронову после того, как из-за его ошибки футболист получил годичную дисквалификацию за допинг.

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