Суркис признался, что ему сказал Ахметов после назначения Луческу в 'Динамо'

Президент "Динамо" Игорь Суркис впервые раскрыл содержание разговора с президентом донецкого "Шахтера" Ринатом Ахметовым, который состоялся после приглашения Мирчи Луческу в тренерский штаб киевской команды.

По словам Игоря Михайловича, Ринат Леонидович ему сказал самые главные слова.

"Он сказал: "Луческу – профессионал. Если б я хотел бы придумать для своей команды мотивацию, то это самая лучшая мотивация". У него абсолютно нормальная была реакция. Он говорит: "Это твое решение. Ты – сегодня хозяин клуба, и ты вправе его единолично принимать. Потому что, если ты будешь выигрывать, тебе будут аплодировать. Если ты будешь проигрывать, как было уже не один раз, тебя будут ругать" – сказал Суркис в эфире программы "Мага" на телеканале "112 Украина".

Глава столичной команды не понимает, почему в СМИ рассказывается, о каком-то благословении Ахметова.

"Ахметов же не папа Луческу. Он не должен его благословлять. Он должен, на сегодняшний день, сказать, это нормально или не нормально. То, что я услышал от него, если это было искренне (дословно повторяю): "Это будет интересно для нашего чемпионата, а для моей команды это будет тоже новым вызовом". Когда ты выигрываешь на протяжении 4 лет золотые медали, мотивацию выиграть их в 5-й раз тоже нужно где-то искать", – подытожил Суркис.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мирча Луческу рассказал, как Ахметов отреагировал на его переход в "Динамо"