Суркис позитивно оценил матч "Динамо" с "Рухом"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис позитивно оценил итог спарринга своей команды с лидером Первой лиги "Рухом".

По словам босса "бело-синих", он особенно доволен тем, что после послабления карантина побывал на живом футболе.

Игорь Суркис ФК "Динамо" Киев

"Прежде всего, я получил огромное удовольствие от того, что футбол начался. Хороший спарринг, "Рух" приличная команда, которая даже по самоотдаче заслуживает играть в Премьер-лиге. Я так понимаю, что они этого хотят. Учитывая то, что команды, понятно, еще готовы только процентов на пятьдесят, самое главное, что футбол начался", – приводит слова Суркиса "Динамо" Киев от Шурика.

Как сообщал OBOZREVATEL, форвард киевского "Динамо" Артем Беседин откровенно прокомментировал видео, на котором он находится в компании собутыльников, избивших футболиста.