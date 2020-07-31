Суркис поставил условие футболистам "Динамо": спортивные итоги 30 июля

Александр Чеканов Футбол 09:11, 31.07.2020

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис жестко обратился к игрокам, а новый наставник "бело-синих" Мирча Луческу рассказал о реакции Рината Ахметова на его приход в столичный клуб.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 30 июля.

Кроме того, из московского "Динамо" выгнали украинского футболиста, который принял гражданство РФ. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Суркис – игрокам: если с Луческу у вас не получится, тогда нам, наверное, надо будет поменять всех вас

Луческу рассказал, как Ахметов отреагировал на его переход в "Динамо"

Ультрас хотят управлять "Динамо"? Пожалуйста. Только денюжку пусть занесут, – Суркис

Украинца, принявшего гражданство России, выгоняют из "Динамо" Москва

"Динамо" может подписать контракт с игроком европейской сборной

Украинская судья Монзуль будет работать на решающих матчах женской ЛЧ

Знаменитый пилот Формулы-1 заразился COVID-19

Комментировать
Спорт Футбол

Смотрите также

Украинцев ждут три сложных года: какими будут зарплаты, пенсии и цены

СМИ узнали о распространении коронавируса в "Слуге народа"

Венедиктова взяла в помощники экс-генпрокурора Пискуна. Документ

В Киеве школьники будут каждый день начинать с пения гимна

В России отказались от переговоров по Донбассу на уровне советников: у Зеленского отреагировали