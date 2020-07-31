Суркис поставил условие футболистам 'Динамо': спортивные итоги 30 июля

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис жестко обратился к игрокам, а новый наставник "бело-синих" Мирча Луческу рассказал о реакции Рината Ахметова на его приход в столичный клуб.

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Кроме того, из московского "Динамо" выгнали украинского футболиста, который принял гражданство РФ. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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