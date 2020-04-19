Суркис поразил сеть своей техникой и поздравил с Пасхой

После недавнего челленджа с туалетной бумагой президент "Динамо" Игорь Суркис решился на новый вызов.

Сидя на стуле, Игорь Михайлович легко раз 40 набил мяч одной ногой, после чего поздравил всех с наступающим Пасхой.

"Всем привет. Поздравляю с наступающим праздником и передаю эстафету игрокам и тренерам "Динамо" Киев", – сказал президент вице-чемпионов Украины.

"Пора в "Динамо", "В основу его!", "Он не хуже легионеров "Динамо", - не сдержали восторженных эмоций в комментариях под видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Суркис рассказал о том, что в клубе пристально следят за ситуацией с соблюдением игроками карантина.

По словам главы "Динамо", медицинский штаб "бело-синих" знает о состоянии каждого футболиста и сотрудника.