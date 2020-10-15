Суркис поблагодарил Луческу за победу Украины над Испанией: спортивные итоги 14 октября
Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис оценил победу Украины над Испанией в Лиге наций, а сборная России по футболу не смогла победить в третьем матче подряд.
Кроме того, в России восхитились Украиной после победы над Испанией.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 14 октября. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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