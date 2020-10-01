Суркис оценил жеребьевку Лиги чемпионов

Президент "Динамо" Игорь Суркис после жеребьевки Лиги чемпионов поздравил всех украинских болельщиков с тем, что "Динамо" и "Шахтеру" достались такие сильные соперники.

Игорь Михайлович отметил, что по ходу церемонии у него не было каких-то метаний: наличие в корзинах "Шахтера" и российских клубов почти не оставляло вариантов.

"Я ни о чем не жалею: в этом турнире слабых нет, в каждом матче нужно бороться, чтобы проверить свой реальный уровень. "Барса" мы уже когда-то обыгрывали. У игроков есть амбиции. А опытный тренер знает, как построить игру против того или иного противника", – цитирует Суркиса "Татотаке".

Президент "бело-синих" признался, что не хотел, чтобы "Динамо" попался "Ференцварош".

"Сергей - легендарная личность, игрок и гражданин своей страны. Прекрасно понимаю, что в этом противостоянии симпатии наших болельщиков разделятся. Уверен, что многие из них будут болеть за Реброва. Подчеркну лишь, что у нас сохранились теплые отношения", – сказал Суркис.

Руководитель вице-чемпионов Украины уверен, что футбольных болельщиков ждет очень интересная осень.

"Я призываю всех любителей футбола болеть и за "Динамо", и за "Шахтер". Нашему футболу нужны победы, положительные эмоции, высокий рейтинг. Я очень надеюсь, что наши болельщики смогут увидеть эти события вживую. Зря "Динамо" обвиняют в том, что мы не хотим видеть фанатов на стадионе. Это неправда. Мы не хотим подвергать риску их здоровье. Между этими позициями - большая разница. Ее нужно чувствовать. В данный момент ждем решения властей по этому поводу", – подытожил владелец "Динамо".

Как сообщал OBOZREVATEL, столичное "Динамо" в сезоне Лиги чемпионов 2020/2021 сыграет в группе G с "Ювентусом", "Барселоной" и "Ференцварошем".

Своих соперников по турниру получил и донецкий "Шахтер". Донецкие футболисты остались разочарованы жребием, оценив шансы на выход в следующий этап.