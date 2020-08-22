Суркис оценил работу Луческу после его первого матча в "Динамо"

Президент киевского "Динамо" остался доволен результатом первого официального матча клуба под руководством Мирчи Луческу, отметив при этом, что результаты работы румынского специалиста хорошо просматриваются.

Игорь Михайлович считает, что с учетом количества травмированных футболистов результат уверенный, хороший, хотя не все получалось.

"Есть еще и брак, исполнительское мастерство. В принципе, стартом чемпионата я доволен. Те три недели, что Мистер провел в команде, видно невооруженным глазом. Подчеркиваю, семь человек стартового состава сегодня не играли, а наигрывалась последние пять-семь дней эта команда. Я считаю, что у нас есть перспектива с оптимизмом смотреть в будущее. Я надеюсь, что все будут добавлять, все поймут модель и структуру игры Луческу, а она будет построена таким образом, что у нас будет меньше валидольных матчей", – цитирует Суркиса пресс-служба "бело-синих".

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" добыло победу над донецким "Олимпиком" в первом туре нового розыгрыша Премьер-лиге. В дебютной официальной встрече под руководством Мирчи Луческу "бело-синие" были сильнее соперника – 1:4.

Позже Игорь Суркис рассказал о нововведениях от Луческу.