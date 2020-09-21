Суркис оценил первые шаги Луческу в "Динамо"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис оценил начало работы Мирчи Луческу в команде.

После матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против АЗ (2:0) владелец столичного клуба дал комментарий программе "Великий футбол". Суркис-младший отметил, что румынский специалист привил подопечным трудолюбие на тренировках, которое автоматически переносится на игры.

"Прежде всего, он привил команде трудолюбие на тренировках. Тренировки проходят в том же режиме, что и игра. Кроме того, у него пока нет основного состава. Он смотрит, знакомится, каждый день разговаривает с футболистами. Живет пока на базе, хотя я предлагаю, чтобы он переехал в квартиру, потому что невозможно все время на базе находиться. Но еще идет знакомство с командой", – заявил президент "Динамо".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Суркис-младший прокомментировал победу киевлян над "Львовом" на последних минутах третьего тура УПЛ.