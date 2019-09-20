Суркис отказал Михайличенко в отставке с поста тренера "Динамо" – СМИ

Новый главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко был готов подать в отставку после двух стартовых неудач с командой.

Об этом в социальной сети Twitter сообщил журналист Игорь Бурбас. По его данным, наставник "бело-синих" якобы даже обратился к президенту клуба Игорю Суркису.

Алексей Михайличенко fcdynamo.kiev.ua

Тішусь за Михайличенка. Він заслужив на перемогу своєю відданістю роботі, в якій дуже важливим моментом є довіра. Її коуч отримав від президента у скрутний момент, коли після двох стартових нічиїх були думки про відставку. Її Суркіс не прийняв, сказав продовжувати. Вірю, недарма. — Igor Burbas (@iburbas) 20 сентября 2019 г.

"Рад за Михайличенко. Он заслужил победу над "Мальме" своей преданностью работе, в которой очень важным моментом является доверие. Его коуч получил от президента в трудный момент, когда после двух стартовых ничьих были мысли об отставке. Ее Суркис не принял, сказал продолжать. Верю, не зря", – утверждает Бурбас.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" обыграло шведский "Мальме" на старте Лиги Европы и прервало серию из шести матчей без побед. При этом Михайличенко разрыдался после решающего гола Виталия Буяльского.

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