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20 сентября • обновлено в 16:50
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Суркис отказал Михайличенко в отставке с поста тренера "Динамо" – СМИ

1.2т Читать материал на украинском

Новый главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко был готов подать в отставку после двух стартовых неудач с командой.

Об этом в социальной сети Twitter сообщил журналист Игорь Бурбас. По его данным, наставник "бело-синих" якобы даже обратился к президенту клуба Игорю Суркису.

Алексей Михайличенко

Алексей Михайличенко

fcdynamo.kiev.ua

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"Рад за Михайличенко. Он заслужил победу над "Мальме" своей преданностью работе, в которой очень важным моментом является доверие. Его коуч получил от президента в трудный момент, когда после двух стартовых ничьих были мысли об отставке. Ее Суркис не принял, сказал продолжать. Верю, не зря", – утверждает Бурбас.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" обыграло шведский "Мальме" на старте Лиги Европы и прервало серию из шести матчей без побед. При этом Михайличенко разрыдался после решающего гола Виталия Буяльского.

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Персоны
Алексей Михайличенко Игорь Суркис
Тег
ФК Динамо Киев
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