Суркис ошарашен: 5 оскаров 10-го тура УПЛ

Где мало, а где густо "сыпали" в прошедшем туре команды УПЛ. С одной стороны "Шахтер" с "Карпатами" и "Александрия" с "Олимпиком" забивают друг другу по 7 и 5 голов, а с другой - "Заря" не может разобраться со "Львовом" (0:0), а "Мариуполь" едва забивает "Черноморцу" один гол (1:0).

Однако реноме 10-туру УПЛ сложил его последний матч - "Арсенал-Киев" - "Динамо". Дебютный гол новичка, 3 (!) красных карточки, удаление вратаря и тренера, а также подозрения в нечестном судействе. Обеим командам киевлян будет что вспомнить.

Герой тура: Миккаель Дуэлунд ("Динамо")

Лишь неделю назад Миккаель Дуэлунд присоединился к "Динамо", а в воскресенье уже вышел в стартовом составе и сразу забил! Игрок показывает, что никакая адаптация и новые условия ему не страшны, и сыграл довольно уверенно. Ну и, главное для атакующего игрока, - забил.

При этом хотелось бы отметить не сам факт, а то, как датчанин забил. Игрок отменно подкараулил и поймал момент, использовав лишь миг и сыграв на опережение. В "Динамо" уже давненько нет атакеров такого типа, кто мог бы так сыграть на голевом чувстве.

Неудачник тура: Георгий Бущан ("Динамо")

Тот самый вратарь, удаленный в матче с "Арсеналом". При этом еще в первом тайме - Георгий выбежал на выход, уже за штрафной площадью встречая Сергея Гриня, но очень неудачно сыграл против соперника и задел того. Арбитр расценил этот фол на красную карточку, что заставило "Динамо" продолжать в меньшинстве.

Но даже не это довольно нелепое удаление "бьет по карме" Бущана. Еще обиднее для вратаря, что ему в кои-то веки после травмы выпал шанс сыграть с первых минут. В последнее время Георгий безвылазно сидел за спиной Дениса Бойко, и сейчас у Бущана появился хоть малейший шанс показать свои претензии на место в основе. Но после такого удаления теперь неизвестно, когда голкипера снова выпустят на поле.

Гол тура: Ярослав Ракицкий ("Карпатам")

Давно Ракицкий не радовал болельщиков голами со своей "волшебной" левой. Но в матче с "Карпатами" Ярослав отменно напомнил, как может исполнять дальние удары.

Ключевой момент тура: три удаления "Динамо" в матче с "Арсеналом"

"25 лет в футболе, а такого беспредела еще не видел" - скажет после матча президент "Динамо" Игорь Суркис. Владельца киевлян вполне можно понять - ошибочно отмененный гол, две красных карточки, удаление тренера и еще ряд более мелких спорных решений - работа рефери матча "Динамо" с "Арсеналом" запомнится еще надолго.

Хотя все же удаления Бущана и Шабанова были вполне по делу, здесь вопросов должно не возникать. Игроки действительно серьезно нарушали, а Шабанов вообще мог сломать Гриню ногу. Но настрой рефери на такую манеру судейства при отменном голе может настораживать... "Динамо" было очень близко к потере очков, и в таком случае отстало бы от "Шахтера" уже на 6 очков (сейчас - на 4). И это команде Хацкевича еще повезло, что "Арсенал" оказался беззубым в атаке и не смог реализовать преимущество "11 против 9".

Картина тура: красота во Львове

Не голами и скандальными моментами едиными. Иногда футболисты УПЛ напоминают, что они еще не разучились красиво играть в футбол. Даже опорники.

В этот раз мастер-класс показал опорный полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко. В этом сезоне Тарас подключается к атакам и ходит вперед явно больше обычного, а сейчас Степаненко не просто прорвался по флангу, но и элегантно обыграл Федецкого.

Да и вообще поединок во Львове был богат красивыми событиями. На гол Ракицкого и финт Степаненко "Карпаты" ответили своим маленьким шедевром - ударом шведа в дальнюю девятку.